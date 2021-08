"É por me chamar Conceição?". A polémica expulsão de Rodrigo na estreia na I Liga

Rodrigo Conceição estreou-se na I Liga e foi expulso após três minutos em campo, por ter dito ao quarto árbitro para "abrir os olhos". Depois, o filho do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, questionou se teria sido expulso pelo nome de família.

De acordo com o mapa de castigos da FPF, Rodrigo Conceição foi expulso por "usar linguagem ou gestos ofensivos, injuriosos e ou grosseiros". O lateral "proferiu as seguintes palavras para o Quarto Árbitro: "Abre os olhos" gesticulando de forma efusiva com os braços".

Depois do cartão vermelho, "dirigiu-se na direção do quarto árbitro e proferiu as seguintes palavras: "é por eu me chamar Conceição? Vocês sao sempre a mesma coisa", de acordo com o relatório do árbitro da partida, David Silva.

Rodrigo Conceição entrou em campo aos 73 minutos frente ao Santa Clara e foi expulso aos 76, num lance em que não estava na disputa da bola.