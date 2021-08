Boavista negoceia empréstimo de Tiago Ilori

Boavista e Sporting estão em negociações avançadas para a transferência do defesa Tiago Ilori, por empréstimo de uma temporada, confirmou a Renascença.

O defesa-central de 28 anos está fora de competição desde a temporada 2019/20, e poderá voltar a jogar na I Liga ao serviço dos axadrezados.

Ilori assinou pelo Sporting no mercado de janeiro de 2019, mas fez apenas 24 partidas nas equipa principal desde então. Nunca integrou os planos de Rúben Amorim e foi afastado da equipa na temporada passada.

Em janeiro, foi cedido ao Lorient, do campeonato francês, mas uma lesão impediu que se estreasse. Ilori ainda tem mais três anos de contrato com os leões, até 2024.

Formado no Sporting, Ilori conta ainda com passagens pelo Liverpool, Granada, Bordéus, Aston Villa e Reading. No Boavista, junta-se ao lote de opções de João Pedro Sousa para o eixo da defesa, para além de Chidozie, Rodrigo Abascal e Jackson Porozo, para além de Javi García, que tem desempenhado a função de forma adaptada.

Ilori é mais um dos casos de excedentários do Sporting com futuro resolvido, para além de Misic, Antunes, Lumor, Rosier, Eduardo Henrique e Battaglia.