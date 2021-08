Arbitragem. Manuel OIiveira em Alvalade, Nuno Almeida em Barcelos e João Pinheiro nos Barreiros

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol já anunciou as equipas de arbitragem para a terceira jornada da I Liga.

No sábado, Nuno Almeida estará no Gil-Vicente Benfica, assistido por André Campos e Pedro Felisberto, sendo que Marcos Brazão será o quarto árbitro. Na Cidade do Futebol, António Nobre é o VAR nomeado.

No mesmo dia, Manuel Oliveira vai apitar, em Alvalade, o Sporting-Belenenses SAD, assistido por Inácio Pereira e Nélson Cunha, enquanto que Iancu Vasilica é o quarto árbitro. Vasco Santos é o videoárbitro, assistido por Tiago Leandro.

O FC Porto entra em campo no domingo, na Madeira frente ao Marítimo, com arbitragem de João Pinheiro. Luciano Maia e Nuno Eiras estarão na assistência, assim como Rui Lima, que é o quarto árbitro. Rui Costa é o videoárbitro nomeado.

Nos restantes jogos, Hélder Malheiro apita o Moreirense-Braga, David Silva estará no Arouca-Famalicão, Luís Godinho apita o Tondela-Portimonense, Hugo Miguel estará no Vitória de Guimarães-Vizela. Tiago Martins é o árbitro do Boavista-Santa Clara e o Paços de Ferreira-Estoril tem arbitragem de Fábio Veríssimo.