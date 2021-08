Braga e Manchester City em negociações avançadas por Yan Couto

O Sporting de Braga está a negociar com o Manchester City o empréstimo de Yan Couto, confirmou a Renascença.

O lateral-direito brasileiro de 19 anos deverá rodar no clube minhoto durante a temporada 2021/22, num negócio que não deverá contemplar uma opção de compra.

O City contratou Yan Couto ao Coritiba em 2020 por uma verba a rondar os seis milhões de euros, tendo emprestado o jogador ao Girona, da segunda divisão espanhola, onde registou cinco assistências e dois golos em 29 jogos disputados.

Yan Couto, de 1.68 metros, pode também ser utilizado a extremo e conta com um Mundial sub-17 no currículo, que conquistou em 2019 e onde fez uma assistência na final, frente ao México.



Caso se confirme o negócio, Carlos Carvalhal passará a contar com mais uma opção para o lado direito da defesa, onde já conta com Fabiano, que tem sido titular no arranque da época, e Tiago Esgaio, reforço de verão.