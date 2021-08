Boavista contrata Manuel Namora ao Rio Ave

Manuel Namora é reforço do Boavista para as próximas três temporadas. O avançado, de 23 anos, deixa o Rio Ave, após uma época meia de ligação. Fez três jogos pela equipa principal, mas destacou-se nas equipas secundárias - sub-23 e B - com 14 golos, entre ambas.

Namora iniciou a sua formação no FC Porto e esteve no Boavista nos sub-13 e sub-15. Passou pelo Rio Ave e a sua prestação nos juniores - 34 golos em duas épocas - valeu-lhe transferência para o Braga, onde começou por ser integrado na equipa B, antes de ser cedido ao Gondomar.

Jogou depois na equipa sub-23 dos minhotos (13 golos, em 34 jogos), antes de regressar a Vila do Conde.