Strkalj deixa Tondela e regressa à Croácia

O Tondela anunciou, esta segunda-feira, o empréstimo do avançado Tomislav Strkalj aos croatas do Hrvatski Dragovoljac por uma temporada.

O ponta de lança de 25 anos esteve duas temporadas no clube beirão, onde apontou apenas um golo em 39 jogos disputados. Foi utilizado na primeira partida da época, com o Gil Vicente na Taça da Liga, antes de regressar à Croácia, onde se estreou com um golo frente ao Sibenik.

Antes, Strkalj passou ainda pelo Rio Ave, Osijek, Santarcangelo, entre outros clubes croatas.