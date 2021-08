Santa Clara. Costinha lesiona-se com gravidade

João Costinha, médio do Santa Clara, sofreu uma rutura de ligamentos no tendão de aquiles, no pé direito, e enfrenta um longo período de paragem.

O médio de 28 anos foi substituído em cima do intervalo, depois de um lance disputado com Filipe Soares, e o pior cenário confirmou-se.

Costinha era um dos 15 jogadores que o Santa Clara tinha disponíveis para o jogo frente aos cónegos, devido a um surto de Covid-19 que afetou o plantel. O Santa Clara tentou adiar o jogo, sem sucesso, tendo o Moreirense recusado esse pedido.

O médio viaja ainda esta segunda-feira para o Porto, onde deverá ser operado na terça-feira, arrancando um período de recuperação que se deve prolongar por vários meses. Costinha cumpre a terceira época no Santa Clara, onde leva um golo apontado em 51 jogos disputados.

O Santa Clara recebe o histórico sérvio Partizan na próxima quinta-feira, em jogo a contar para a primeira mão do "play-off" da Liga Conferência.