O Marítimo venceu, fora, o Belenenses SAD, por 2-1, em partida da segunda jornada da I Liga.

Os insulares entraram a todo o gás e marcaram dois golos no primeiro quarto de hora através de André Vidigal e Alipour.

A equipa de Petit, que jogou em casa emprestada (Leiria) ainda reduziu por Ndour.

Com este triunfo, o Marítimo sobe ao nono lugar, com três pontos. Já o Belenenses SAD continua a zero, como Famalicão e Arouca.

Veja o resumo da partida.