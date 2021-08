Flamengo interessado em investir no Tondela? "É sinónimo do bom trabalho desenvolvido"

O Tondela estará a negociar a venda da uma percentagem da SAD com o Flamengo, noticiou a imprensa brasileiro, num negócio que envolveria cerca de 15 milhões de euros.

Fonte do clube não desmente as negociações à Renascença, e destaca o "bom trabalho" desenvolvido no clube que o torna "cada vez mais apetecível".

"É sinónimo do bom trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos e que, juntamente com o futebol português, o Tondela está a tornar-se cada vez mais apetecível para investir", afirma.

David Belenguer, empresário espanhol do Houpe Groupe, comprou 80% da SAD do Tondela em 2018, que poderá agora vender ao clube rubro-negro, que procura uma filial em Portugal.

O jornal brasileiro "O Dia" refere que Rodrigo Tostes, vice-presidente do Flamengo e responsável pela pasta das finanças, reuniu ainda com dirigentes do Vizela e do Mafra, para além do Tondela.

O Flamengo é um dos clubes mais bem sucedidos do futebol sul-americano. No seu histórico, conta com a conquista de sete campeonatos, três Taças do Brasil e duas Libertadores. Jorge Jesus, atual treinador do Benfica, alcançou sucesso no "Fla" em 2019.