Corona? "Todos os jogadores são substituíveis"

Nuno Campos desvaloriza a saída de Jesús Corona para o Sevilha. O antigo adjunto do FC Porto, com Paulo Fonseca, lembra que "todos os jogadores são substituíveis", cabendo depois aos treinadores, no caso Sérgio Conceição, procurarem soluções para as vagas em aberto.

Em entrevista a Bola Branca, Campos faz notar que estamos perante um campeonato "vendedor", o nosso.

"Todos os jogadores são substituíveis quando o clube precisa de vender e, com o trabalho do treinador, outro se impõe no lugar. Agora, o Corona aporta muito ao Porto. Com o Corona o Porto é mais forte. É um grande jogador e por isso também sofre o assédio de outras equipas", sustenta o técnico, que antevê um dragão ainda mais competitivo em 2020/21 devido à manutenção do seu treinador.

"Com o Sérgio Conceição o Porto é ainda mais competitivo. O Porto não facilitará em nada esta época", defende.



Rafa Silva para "dar o salto"

Depois de trabalhar no FC Porto, e antes da primeira experiência no estrangeiro (Shakhtar em 2026/17), Nuno Campos esteve ligado ao Sp. Braga. No minho, Rafa Silva foi um dos pupilos que orientou. Um jogador que, entretanto, saiu para o Benfica e se tem destacado neste início de época.

O agora ex-número dois da equipa técnica de Paulo Fonseca considera que - muito em breve - Rafa pode, e deve, pensar noutros voos.

"Merece outros patamares, merece que a época lhe corra a que ele se catapulte para outros patamares", atira.