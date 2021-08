Ivo Vieira. “É tudo bonito mas neste momento temos zero pontos”

O treinador do Famalicão lamenta a primeira parte da sua equipa contra o FC Porto, mas elogia o segundo tempo.

“Na primeira parte não existimos. Nos primeiros 15 minutos entregámos nitidamente a bola ao FC Porto. Depois equilibrámos, podíamos empatar pelo Iván Jaime mas foi insuficiente e muito pouco para aquilo que a equipa tem de produzir. Na segunda parte a equipa procurou, não com muita qualidade mas com vontade”, disse Ivo Vieira.

Em declarações à Sporttv, o técnico considerou que “os atletas deram sinais daquilo que podem ser no futuro. Em Paços de Ferreira ficámos muito longe disso”.

“O FC Porto ganhou e está de parabéns. Isto é tudo bonito mas neste momento temos zero pontos e no final o que conta é a soma dos mesmos", acrescentou.

Os donos da casa tiveram um golo anulado nos descontos. Ivo Vieira comenta: "O adepto vive com entusiasmo, o treinador com vivência e os jogadores com adrenalina. Faz parte. A bola entrou, houve correção do VAR mas esse timing do festejo é natural. As pessoas têm de perceber os comportamentos de quem vive o futebol. Estar no sofá, a viver de forma tranquila, a beber um copo de vinho e comer um bom queijo é diferente de estar aqui".

O FC Porto venceu o Famalicão por 2-1.