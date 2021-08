"Dificultámos ao máximo a missão do Benfica", diz treinador do Arouca

O treinador do Arouca, Armando Evangelista, analisou a exibição da equipa no jogo no Estádio da Luz contra o Benfica, onde a equipa que lidera foi derrotada por 0-2. Segundo o técnico, o jogo ficou muito condicionado pela explusão do guarda-redes.

"É uma análise complicada... Se a nossa tarefa já não era fácil, com a expulsão do Victor Braga, logo aos oito minutos, tudo ficou ainda mais complicado. Dificultámos ao máximo a missão do Benfica, mas não conseguimos mais", sublinhou.