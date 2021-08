Golos brasileiros no empate entre Académica e Varzim

Académica e Varzim empataram a uma bola, em jogo da 2.ª jornada da II Liga. A equipa de Coimbra marcou primeiro, por João Carlos, já na segunda parte, depois de o Varzim ter tido um golo anulado a Tavinho, no final do primeiro tempo.

A equipa poveira acabou por responder ao golo do adversário, por Heliardo. Os dois pontas de lança brasileiros têm dois golos no campeonato.

A Académica, depois da derrota por 5-1, em Vila do Conde, na ronda inaugural, somou o primeiro ponto na competição. O Varzim conquistou o segundo empate, depois do 2-2 com o Chaves, há uma semana.

A partida realizou-se no Estádio Sérgio Conceição, em Taveiro, porque o relvado do Estádio Cidade de Coimbra está a ser substituído. Não houve público nas bancadas, devido a castigo imposto à Académica.