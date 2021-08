Fransérgio despede-se de Braga em lágrimas

O médio Fransérgio aproveitou o final da partida do Sp. Braga contra o Sporting para, aparentemente, se despedir dos adeptos arsenalistas.

O jogador brasileiro, de 30 anos, estará a caminho do Bordéus, de França. Os “guerreiros do Minho” já confirmaram as negociações, mas ainda não negócio fechado.

No final da partida, Fransérgio ficou sozinho no relvado, fez gestos de despedida para as bancadas e saiu a chorar.