Carvalhal. "Criámos o suficiente para sairmos mais felizes”

O treinador do Sp. Braga considera que as duas equipas trabalharam para vencer a partida, mas deu os parabéns ao Sporting.

“Parabéns ao Sporting fez muito para ganhar e nós também. As duas equipas fizeram muito para o conseguir. Foi muito equilibrado na primeira parte, podíamos ter marcado antes, e depois o Sporting foi muito eficaz. No início da segunda parte não fizemos o que tínhamos de fazer. A nossa defesa baixou em demasia, abriu espaço entre defesa e o meio-campo, o que foi fatal para sofrermos o segundo golo”, disse à Sporttv.

Carlos Carvalhal acrescenta que “depois do segundo golo o Sporting recuou, houve grandes defesas do guarda-redes do Sporting, oportunidades, conseguimos fazer o 2-1, foi pena que viesse um pouco tarde, mas fomos até aos 97 atrás do resultado”.

O técnico considera que a sua equipa criou “suficiente para sairmos mais felizes do que aconteceu”.

“Estamos a crescer e fizemos um jogo melhor do que na Supertaça ou com o Marítimo. E podem contar connosco”.

Carvalhal continua a dar nota das várias ausências nos arsenalistas: “Perdemos o Castro e o Ricardo Horta ontem, no dia antes do jogo. Temos muitos jogadores ausentes, que vamos tentar recuperar. O Iúri também vem de um afastamento muito longo e vai melhorar, o Fábio Martins também vai crescer e vamos estar aí para animar o campeonato”.

O Sporting venceu o Sp. Braga por 2-1. Jovane Cabral e Pedro Gonçalves marcaram para o Sporting. Abel Ruiz fez o golo do Braga.