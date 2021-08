SAD do Académico de Viseu vendida a empresa alemã

A HOBRA, uma empresa alemã especializada em investimentos desportivos, adiquiriu a maioria da SAD do Académico de Viseu, que disputa a II Liga portuguesa.

"A empresa concluiu a operação com o presidente e atual acionista maioritário da Académico de Viseu Futebol Clube – Futebol SAD, António da Silva Albino", anuncia o clube, nas redes sociais.



António da Silva Albino vai continuar a exercer o cargo de presidente do clube e mantém-se no conselho de administração.



“Decidimos de forma consciente por Viseu e pelas suas pessoas. O nosso investimento está planeado como um investimento a longo prazo no futebol português e estamos entusiasmados com a missão de acompanhar o Académico de Viseu e os seus adeptos na sua trajetória futura”, afirmou Mariano Maroto Lopez, administrador da HOBRA.



António da Silva Albino, mostra-se feliz pela HOBRA dar "estabilidade" ao clube de Viseu.

“Estamos muito contentes por ter encontrado na HOBRA um parceiro que dê estabilidade ao Académico e com o qual o clube possa dar os próximos passos no seu desenvolvimento. Nas nossas conversas com a HOBRA chegámos rapidamente à conclusão de que a empresa e os seus representantes, com a sua abordagem de longo prazo, são uma excelente opção para o Académico e para nós", diz.