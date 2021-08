Ivo Vieira quer tirar bola ao Porto para surpreender dragões

O arranque em falso de campeonato do Famalicão, com derrota em Paços de Ferreira por 2-0, é para corrigir já no domingo, diante do FC Porto. Ivo Vieira tem consciência plena das dificuldades de defrontar uma "equipa fortíssima", como é a de Sérgio Conceição, mas os seus jogadores acreditam que é possível alcançar um bom resultado.

Uma das estratégias passa por subtrair o tempo de posse de bola do FC Porto e jogar com mais conforto, tentando, na medida do possível, ter o controlo do jogo.

"É fundamental conseguir tirar bola ao Porto. Vamos tentar equilibrar. É uma equipa fortíssima, muito pragmática. Faz um jogo prático, muito agressivo na procura da baliza adversária", avalia o treinador do Famalicão, em conferência de imprensa.

Ivo espera que a sua equipa mostre sinais de evolução, em comparação com a partida da 1.ª jornada, e explica que é natural que assim seja, porque o plantel também já está mais composto. "O conforto, a nível de soluções, é maior", observa.