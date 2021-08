Estoril falha penálti e empata na receção ao Vitória de Guimarães

O Estoril empatou, esta sexta-feira, sem golos na receção ao Vitória de Guimarães, no jogo de arranque da I Liga.

No primeiro tempo, André Almeida enviou uma bola ao ferro, mesmo em cima do intervalo. A segunda parte começou com um penálti falhado pelo Estoril. Jorge Fernandes derrubou André Franco na área e concedeu uma oportunidade de golo clara para a equipa do Estoril, mas Clóvis falhou a baliza.

Pouco depois, aos 56 minutos, Alfa Semedo viu o segundo cartão amarelo e foi expulso, por uma entrada dura sobre Miguel Crespo que valeu o segundo amarelo.

O Estoril lidera a I Liga, à condição, com quatro pontos somados, enquanto que os vitorianos continuam sem vencer no campeonato, com um ponto, no 10º posto da tabela.