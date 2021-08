De La Fuente reforça a defesa do Famalicão

O Famalicão anunciou a contratação do defesa Hernán De La Fuente, proveniente do Vélez, da Argentina.

O lateral-direito de 24 anos assina por três anos com o clube português, depois de ter estado ao serviço da Argentina nos Jogos Olímpicos, em Tóquio.

De La Fuente representa a equipa principal do Vélez desde 2018 e marcou dois golos em 28 jogos na época passada.

“É um passo muito grande na minha carreira. Espero cumprir as expectativas e esforçar-me para ajudar o clube no que puder. Quero contribuir para que o Futebol Clube de Famalicão possa ganhar o maior número de jogos possível e esteja o mais acima na tabela classificativa”, disse, aos meios do clube.