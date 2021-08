Carvalhal entrega "claro favoritismo" ao Sporting

Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, atribui o favoritismo do jogo de sábado ao Sporting, mas quer que a equipa lute por um bom resultado.

"Temos de considerar que o Sporting é o campeão nacional, o Sporting é claramente o favorito para o jogo. Tem-nos vencido os últimos jogos, é uma equipa que se tem vindo a reforçar, reforçou-se com dois jogadores da nossa equipa e é forte", começou por dizer, em conferência de imprensa.

O técnico dos minhotos salienta, no entanto, que o favoritismo do Sporting não retira a ambição: "O facto do Sporting ser forte e favorito não retira ambição à nossa equipa. Agora, temos de ser realistas e perceber que vamos defrontar um adversário forte, que é o campeão nacional. Entramos nos jogos todos para vencer, mas respeitamos um adversário que está forte".

O Braga-Sporting está marcado para este sábado, às 20h30, no Municipal de Braga, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.