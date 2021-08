Carvalhal confirma negociações para a saída de Fransérgio

Carlos Carvalhal, treinador do Braga, admite que Fransérgio está em negociações com o Bordéus. Ainda assim, o treinador deixa um grande elogio ao capitão de equipa, que pediu para ser convocado.

"Há negociações, é verdade, mas ele veio ter comigo e disse que é jogador do Braga e podia contar com ele a 200%. Tenho que lhe agradecer esta postura. Não fiquei surpreendido, mas tenho de dizer isto publicamente, porque não é muito normal. Normal seria pedir para não jogar, resguardar-se. É um grande campeão. Está convocado, muito por iniciativa dele, de querer ajudar o clube até ao último segundo. Enquanto o jogador for nosso, é nosso", disse, em conferência de imprensa.



De acordo com a imprensa nacional, o Bordéus apresentou uma proposta a rondar os seis milhões de euros por Fransérgio.

O brasileiro, de 30 anos, está no Braga desde 2017 e é um dos capitães de equipa. Esta época, marcou um golo na Supertaça, ao Sporting. No total, soma 22 golos em 148 jogos pelos minhotos.