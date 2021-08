Carlos Mané deixa o Rio Ave e segue para o Kayserispor

A transferência de Carlos Mané, do Rio Ave para o Kayserispor, está consumada. O extremo, de 27 anos, rende 1,5 milhões de euros, de acordo com a imprensa desportiva, e o Sporting recebe metade desse valor: 750 mil euros.

Carlos Mané ainda foi utilizado por Luís Freire, nos jogos das pré-eliminatórias da Taça da Liga, mas a saída do Rio Ave, após a despromoção à II Liga, era um dado praticamente adquirido.

Mané reabilitou-se em Vila do Conde, com duas épocas, a nível individual, bem conseguidas. Fez 39 jogos no primeiro ano nos Arcos, com um golo; na época da descida do Rio Ave, marcou seis golos, em 40 jogos.

No Kayserispor, 17.º classificada da última edição do campeonato da Turquia, vai encontrar os compatriotas Manuel Fernandes e Miguel Cardoso.