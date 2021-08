Arouca motivado para bater o Benfica. "Não somos o parente pobre da Liga"

Armando Evangelista pretende que o Arouca passe uma mensagem clara, frente ao Benfica, de que está na Liga para se bater de igual para igual com os concorrentes. Em conferência de imprensa, o treinador diz esperar que "o futebol olhe para o Arouca com respeito".

"Não queremos que olhem para o Arouca como o parceiro pobre da Liga. Vamos motivados", sublinha.

"O início não foi o desejado [derrota com o Estoril]", reconhece, mas o plantel não caiu animicamente e "tem noção da oportunidade que é competir na I Liga, com uma equipa de Liga dos Campeões". "A motivação, independentemente do que se passou, não é afetada", garante.