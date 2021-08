Santa Clara e Paços jogam pelo "play-off" da Conference League

Para o Santa Clara, que venceu o Olimpija Ljubljana por 2-0 , o jogo na Eslovénia tem, apesar da vantagem, dificuldade acrescida, num momento em que o plantel tem várias baixas, com nove jogadores infetados com Covid-19.

Caso consiga ultrapassar a eliminatória, o Santa Clara encontrará no "play-off", que apura para a fase de grupos, o vencedor da eliminatória entre os russos do Sochi e os sérvios do Partizan, que no primeiro jogo empataram 1-1 na Rússia.

“Pese embora as limitações que possam advir fruto destas baixas, a equipa irá procurar representar condignamente o país e a região (...), em jogo referente à Liga Conferência Europa diante do Olimpija”, disse o clube em comunicado.

Já o Paços de Ferreira visita o Larne, da Irlanda do Norte, praticamente com a qualificação assegurada, depois de ter goleado em casa por 4-0. Em caso de sucesso, os pacenses vão defrontar no "play-off" o Tottenham, de Nuno Espírito Santo.

O jogo do Santa Clara em casa do Olimpija Ljubljana tem início marcado para as 19h00, e o do Paços de Ferreira em Larne com início a partir das 19h30.