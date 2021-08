Partizan vai defrontar o Santa Clara no "play-off" da Liga Conferência

O Partizan, da Sérvia, venceu o Sochi, da Rússia, após grandes penalidades, na sequência de um empate a dois, e vai defrontar o Santa Clara no "play-off" da Liga Conferência.

Terekhov abriu o marcador para os russos, aos 33 minutos de jogo, resultado que se manteve até ao intervalo.

Jojic igualou para o Partizan, aos 55 minutos de jogo, antes do Sochi voltar para a frente, com o "bis2 de Terekhov. O Partizan chegou ao empate ao minuto 90, por Scekic, levando o jogo para prolongamento, fruto do fim da regra dos golos fora, uma vez que a primeira mão terminou empatada a um golo.

Nos penáltis, o Sochi falhou dois e o Partizan foi eficaz, marcando quatro.

O Partizan vai agora defrontar o Santa Clara no "play-off", que esta quinta-feira eliminou o Olimpia Ljubljana.

Zalgiris-Bodo/Glimt, Neftci Baku-Maccabi Haifa, Flora-Shamrock Rovers, Riga-Lincoln, Fola-Kairy Almaty, Qarabag-Aberdeen, Rennes-Rosenborg, PAOK-Rijeka, Basileia-Hammarby, Anderlecht-Vitesse, KuPS-Union Berlin, Viktoria Plzen-CSKA Sofia, LASK-St. Johnstone, Feyenoord-Elfsborg, Paços de Ferreira-Tottenham, Shakther-Maccabi Tel Aviv, Rakow-Gent, Sivasspor-Copenhaga, Trabzonspor-Roma, Hapoel Beer-Sheva-Anorthosis e Jablonec-Zilina são os restantes jogos do "play-off".