Uso obrigatório de máscara em jogo motiva clubes portugueses a cancelar ida a Espanha

As equipas de iniciados do FC Porto, do SC Braga e do Vitória de Guimarães abdicaram de participar no Torneio Michel Salgado, que decorre a partir de quinta-feira em Mondariz, perto de Vigo, em Espanha.

Fonte da organização confirmou à Renascença que os três clubes portugueses se recusaram a participar no torneio de pré-época, para o qual tinham sido convidados, ao saberem que seria exigido aos seus jogadores que usassem máscara durante os jogos, em pleno relvado.

A exigência, considerada inusitada pelos responsáveis dos clubes, motivou a decisão de cancelar a viagem à Galiza. A obrigatoriedade do uso de máscara não é apenas para os suplentes, mas para os atletas que estiverem a jogar.

Porto e Vitória de Guimarães deverão manter a participação no torneio designado como MS2 Cup, mas apenas no escalão de juvenis, em que o uso de máscara durante os jogos não é obrigatório.