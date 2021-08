"Paços tem no horizonte um jogo que pode ser histórico"

O Paços de Ferreira é favorito mas, o presidente do clube, em Bola Branca, antecipa o desafio europeu da equipa da Mata Real, com o Larne da Irlanda do Norte, sendo que a seguir encontrará o Tottenham, de Nuno Espírito Santo, no "play-off" da Conference League.

Depois de uma goleada em casa, por 4-0, o Paços de Ferreira visita esta quinta-feira o Larne, na 2.ª ronda de qualificação da nova prova da UEFA, num desafio que será, ao que tudo indica, uma mera formalidade.

Ainda assim, Paulo Meneses recorda que o encontro no recinto do Larne encerra dificuldades muito próprias ligadas à génese do futebol britânico.

"O Paços é favorito para o jogo com o Larne, mas vamos jogar em condições muito próprias. É um campo pequeno e sintético, o que pode ser decisivo para o desfecho. [À partida para a Irlanda do Norte] Equipa estava confiante, motivada e com a consciência das dificuldades. A equipa tem tido essa capacidade. E sabendo que tem no seu horizonte [Tottenham, no 'play-off'] um jogo que pode ficar para a história do clube, mas também dos próprios jogadores", refere o líder pacense, que - caso passe esta eliminatória - tem os pés bem assentes no chão.