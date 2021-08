Paços cede Adriano Castanheira ao Chaves

Adriano Castanheira é reforço do Desportivo de Chaves, por empréstimo do Paços de Ferreira. O extremo, de 28 anos, está de volta à II Liga, competição em que se notabilizou no Sporting de Covilhã, depois de uma época e meia no escalão principal.

Adriano fez 38 jogos pelo Paços e marcou dois golos. No Chaves terá como objetivo ter uma preponderância maior na equipa, que luta pela promoção ao escalão principal.

O avançado não foi utilizado por Jorge Simão nos três jogos oficiais que o Paços já realizou esta época.

Com passagens pelos escalões de formação do Covilhã, do FC Porto e do Nacional, foi no clube serrano que Adriano se consolidou, depois de regressar de duas experências no Benfica de Castelo Branco e no União de Leiria. Na época em que se transferiu para o Paços levava seis golos em 20 jogos.