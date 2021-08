FC Porto e Benfica multados por oposição ao Cartão do Adepto

O FC Porto e Benfica foram multados, esta quarta-feira, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, devido a tarjas mostradas pelos seus adeptos em oposição ao Cartão do Adepto.

Os dois emblemas terão de pagar 510 euros por cânticos e tarjas mostradas. Os adeptos do FC Porto "exibiram uma tarja por breves minutos com o seguinte texto" com palavras insultuosas em relação ao Cartão do Adepto.

Em Moreira de Cónegos, os adeptos do Benfica "entoaram cânticos, de forma repetida e continuada", com insultos.