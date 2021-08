Rio Ave empresta Gelson Dala a clube do Catar

O Rio Ave anunciou o empréstimo do avançado angolano Gelson Data para o Al Wakrah, do Catar.

"Gelson Dala realizou quatro temporadas de caravela ao peito, apontando 20 golos com a camisola rioavista em 84 encontros que participou. O internacional angolano abraça agora uma nova aventura no Catar", pode ler-se na nota do RIo Ave.

O jogador de 25 anos tem mais dois anos de contrato com o Rio Ave e volta ao estrangeiro, depois de ter alinhado no Antalyaspor, em 2019/20.