Nélson não elege Sporting como principal candidato ao título

Fernando Nélson discorda de Sérgio Conceição, que apontou o Sporting como principal candidato ao título, e defende que os leões, apesar do estatuto de campeões e da qualidade que ostentam, têm ainda uma estrutura menos consolidada do que FC Porto e Benfica.

"Sinceramente não acho que o Sporting seja o principal favorito, obviamente que vai lutar pela revalidação do título, mas isto é um percurso muito longo e a estrutura que o Porto e o Benfica têm é um estrutura com muitos anos e sustentada. Nesse capítulo o Sporting ainda tem mais uns para estar num patamar para ganhar tudo e está a construir uma estrutura para que os troféus sejam regulares em todas as épocas", observa o antigo defesa, internacional português e ex-jogador de FC Porto e Sporting.

Jogo diferente entre Braga e Sporting

Nesta entrevista à Renascença, Nélson antevê o reencontro entre Braga e Sporting, marcado para sábado - 2.ª jornada do campeonato - e prevê uma partida com contornos diferentes daqueles que se verificaram na Supertaça, conquistada pelos leões em Aveiro.

"Vai ser um jogo muito diferente do da Supertaça, porque esse era um jogo para resolver ali, e este não. Sabe-se que é um caminho longo para percorrer, e obviamente que as equipas mesmo a querer ganhar, não jogarão da mesma forma. Mas quem vencer vai sair muito reforçado para aquilo que se avizinha", considera.

Esgaio e João Mário

O jogo está agendado para sábado, às 20h30, e terá acompanhamento total na Renascença e em rr.sapo.pt. No Sporting, Pedro Porro está recuperado, mas subsiste a dúvida sobre qual será a opção de Rúben Amorim.

Titular nos dois jogos oficiais já realizados, Ricardo Esgaio convenceu, faz notar Nélson: "O Ricardo Esgaio não é surpresa para ninguém e foi um jogador muito importante na afirmação do Braga. É um jogador que aprecio bastante, no Braga sobressaiu bastante e agora no Sporting está em pleno, quase nem se dá pela falta do Porro porque o Esgaio oferece condições mais do que suficientes para aquilo que o Sporting pretende".

Já sobre João Mário, lateral do Porto que teve influência direta em golos em cinco jogos consecutivos – a primeira vez que tal acontece na era Conceição – é para Nélson um sinal de que o defesa formado no Olival quer agarrar a titularidade.

"O João Mário tem sido uma agradável surpresa, porque não era um jogador tarimbado no futebol ao mais alto nível como no FC Porto. O futebol é feito de oportunidades, e o João Mário está a agarrar uma que pode ser única na sua vida", conclui.