Adriano Castanheira reforça ataque do Chaves

O Desportivo de Chaves garantiu a contratação do extremo Adriano Castanheira, por empréstimo do Paços de Ferreira.

O avançado de 28 anos não deverá regressar à Mata Real, uma vez que termina contrato no final do ano com os pacenses.

Castanheira chegou ao Paços em janeiro de 2020, mas não se conseguiu afirmar em definitivo nas opções de Pepa. Somou 21 jogos na época passada, a maioria como suplente utilizado.

Não integrava as escolhas principais de Jorge Simão, que arranca a época com Delgado e Lucas Silva como titulares, tendo ainda Hélder Ferreira e Uilton Silva como opções.

Adriano Castanheira era uma das figuras da II Liga no Sporting da Covilhã, entre 2018 e 2020. Passou ainda pelo Benfica e Castelo Branco e União de Leiria. O extremo custou cerca de 50 mil euros aos cofres do Paços.