Paços de Ferreira prepara Larne em sintéticos do concelho

O Paços de Ferreira iniciou esta segunda-feira o primeiro de dois dias de adaptação ao piso sintético que vai encontrar na Irlanda do Norte, no acesso aos play-off da Liga Conferência Europa, recorrendo a complexos desportivos concelhios.



A volumosa vitória no jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória, por 4-0, dá alguma margem ao Paços de Ferreira, mas os responsáveis do emblema nortenho não querem correr riscos e acabar surpreendidos pela reduzida dimensão do recinto do Larne FC e, principalmente, o piso sintético.

Nesse sentido, até à partida para a Irlanda do Norte, na quarta-feira de manhã, o plantel pacense vai realizar treinos de adaptação em relvados sintéticos de dois complexos desportivos do concelho, em Figueiró e Raimonda.

João Vigário, com uma lesão na tíbia e um tempo de paragem previsto de algumas semanas, vai continuar de fora das opções do técnico Jorge Simão, juntando-se na lista de indisponíveis aos lesionados de longa duração Jordi e Diaby.