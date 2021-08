Morreu Sandro Lima, antigo jogador da formação do FC Porto e Braga

Morreu Sandro Lima, antigo jogador de futebol que passou pela formação de FC Porto, Braga, Boavista e Académica. Tinha de 24 anos de idade.

O jovem não resistiu a uma leucemia que combatia há quatro anos. Estava internado há duas semanas.

Sandro Lima terminou a formação no Casa Pia e terminou a carreira em 2016. Ficou conhecido por ser namorado de Fanny, apresentadora de um canal de televisão.

No FC Porto, foi colega de equipa de jogadores como Rúben Neves, Fernando Fonseca e Bruno Costa, e no Braga conviveu com Pedro Gonçalves, que lhe endereçou uma mensagem de despedida nas redes sociais: "A tua alegria contagiava! Para sempre irmão", pode ler-se.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, também lamentou a morte do jovem de 24 anos.

"No meu gabinete no Dragão tive o prazer de conhecer um rapaz com os verdadeiros valores Porto. Corajoso, lutador, determinado e com uma enorme paixão pelo FC Porto, pela família, pela vida", termina.