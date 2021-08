FIFA levanta impedimento de inscrição de jogadores ao Boavista

A FIFA levantou o impedimento de inscrição de futebolistas imposto ao Boavista devido a dívidas relativas à contratação do avançado hondurenho Alberth Elis, confirmou à agência Lusa fonte do clube da I Liga.

O organismo regulador do futebol mundial proibiu há cerca de um mês os axadrezados de registarem novos jogadores na Liga, na sequência de um processo interposto pelos norte-americanos do Houston Dynamo, emblema representado por Elis antes de rumar ao futebol nacional.

A 1 de agosto, o presidente do Boavista garantiu que as verbas pendentes já tinham sido liquidadas, pelo que os portuenses apenas aguardavam pelo aval da FIFA para inscreverem os reforços anunciados recentemente no mercado de transferências.

“Este impedimento surgiu de uma questão relacionada com a FIFA por causa do Alberth Elis e a burocracia para desbloquear a situação demora o seu tempo, mas já está resolvida [da parte do Boavista] e teremos uma equipa muito competente no campeonato. Se não pudéssemos inscrever atletas, não estaríamos a contratar”, explicou Vítor Murta ao diário desportivo Record, durante as cerimónias do 118º aniversário do clube.

O Boavista já oficializou no defeso as contratações de Alireza Beiranvand, Rodrigo Abascal, Filipe Ferreira, Gaius Makouta e Kenji Gorré, enquanto Nathan e Chidozie, que atuaram por empréstimo em 2020/21, assinaram novos contratos no início de 2021/22.