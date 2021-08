Clésio é reforço do Marítimo

O Marítimo anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Clésio, internacional moçambicano, de 26 anos. O avançado, que fez um jogo pelo Benfica em 2015 - em que Jesus o utilizou como lateral-direito - foi campeão nacional essa temporada, a última antes de emigrar para a Grécia.

Clésio jogou no Panetolikos durante três épocas, transferindo-se depois para o Istanbulspor da Turquia. Os dois últimos anos passou-os no Azerbaijão. Foi jogador do Qabala, em 2019/20 e na temporada passada jogou pelo Zira, quarto classificado da liga azeri. Fez 20 jogos e marcou quatro golos.