O Portimonense arranca o campeonato com um triunfo em casa do Vitória de Guimarães, por 1-0.

Na estreia de Pepa no campeonato no comando técnico do Vitória, os minhotos até estiveram melhor durante o jogo, mas foi o Portimonense que conquista os três pontos, com um golo muito perto do final da partida, apontado por Beto.

Portimonense junta-se ao Sporting, Tondela, Estoril, Braga e Benfica no lote de equipas com três pontos somados.