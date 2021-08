Petit e a derrota com o FC Porto: "São jogos difíceis, mas dão para crescer"

Petit, treinador da Belenenses SAD, reconhece as dificuldades passadas na derrota por 2-0 no terreno do FC Porto, mas acredita que a experiência fará a equipa crescer.

"Foi uma vitória justa do FC Porto, que teve mais intensidade, enquanto nós tivemos dificuldades nos primeiros 30 minutos. Foi uma entrada difícil, com muita juventude e cinco estreias na I Liga. Estes jogos são difíceis, mas dão para crescer. Não era o resultado que queríamos, mas vamos continuar a trabalhar, corrigindo alguns erros", começou por dizer, à Sport TV.

O treinador apostou em vários jovens, como Jójo, Luís Mota e Chico Teixeira, e reconhece que os jogadores têm de crescer depressa.

"Eles têm trabalhado bem, fizeram jogos na pré-época com a equipa, vou acertando, há uns meses estavam nos sub-23 e na equipa B. Estes jogos são exigentes, mas agora vamos voltar ao nosso campeonato. E temos de saber jogar com o FC Porto e a Roma, para depois podermos jogar com o Marítimo, Sporting e por aí fora. Temos estas dores, mas eles têm de crescer depressa", termina.