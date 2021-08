Paços de Ferreira vence Famalicão com dois golos de rajada

O Paços de Ferreira recebeu e venceu, este domingo, o Famalicão por 2-0, na primeira jornada da I Liga.

Com apenas duas alterações no onze inicial que venceu o Larne na quinta-feira, na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, com as entradas de Fernando Fonseca e Antunes, o Paços esteve melhor no primeiro tempo e chegou à vantagem no início da segunda parte.

Lucas Silva abriu o marcador aos 49 minutos de jogo, com um remate com pouco ângulo ao primeiro poste, e Nuno Santos adiantou-se ao guarda-redes Luiz Junior e fez o segundo, aos 50 minutos de jogo.

Aos 88 minutos de jogo, Luiz Junior defendeu uma grande penalidade cobrada pelo central Maracás, depois de Calvin Verdonck ter travado Eustáquio em falta na grande área.