João Tavares desfalca Feirense com lesão grave

O médio João Tavares, do Feirense, sofreu uma rotura de ligamentos no joelho direito e é baixa no conjunto de Santa Maria da Feira nos próximos meses.

O jogador de 22 anos foi uma das figuras do Feirense na época passada e foi substituído do jogo da primeira jornada, frente ao Covilhã, aos 74 minutos de jogo.

João Tavares chegou ao Feirense em 2015, para os juniores, tendo ainda passagens pelo Braga B, Mafra, e pelos escalões de formação do FC Porto e Benfica. No total, apontou três golos em 54 jogos na equipa principal do Feirense, onde é baixa de peso para os próximos meses.