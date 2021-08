"Bis" de Daniel dos Anjos dá vitória ao Tondela frente ao Santa Clara

O Tondela venceu o Santa Clara, este domingo, por 3-0, na primeira jornada da I Liga, num jogo disputado no Estádio João Cardoso.

Daniel dos Anjos foi a grande figura do encontro. O reforço de verão estreou-se no primeiro escalão e marcou os dois primeiros golos da equipa beirã, aos 18 e 54 minutos de jogo.

Já perto do final do jogo, João Pedro fez o terceiro, numa grande penalidade. O Santa Clara sofre uma pesada derrota quatro dias depois de ter vencido o Olimpia Ljubljana, para as pré-eliminatórias da Liga Conferência.