Tondela contrata lateral ao Genk

O Tondela anunciou, em comunicado, a contratação do lateral-esquerdo Neto Borges, por empréstimo do Genk, da Bélgica.

"A CD Tondela – Futebol SAD informa que chegou a acordo com o KRC Genk, da Bélgica, para a cedência do jogador Neto Borges. Num empréstimo válido por uma temporada, com opção de compra por parte dos ‘auriverde'", pode ler-se na nota do clube.

Neto Borges chegou ao Genk em 2018, depois de passagem pelo Hammarby, da Suécia, e diversos clubes no Brasil. O defesa de 24 anos esteve cedido ao Vasco da Gama na temporada passada e junta-se às opções de Pako Ayestarán para o lado esquerdo da defesa, para além de Khacef.

"Estou muito contente. Era o meu desejo vir para o Tondela. Gostei do projeto que me apresentaram e senti que gostam do meu futebol. Agora, cabe-me fazer o meu trabalho e dar o máximo para ajudar a equipa", disse aos meios do clube.