Nota 2 para Vítor Ferreira. "Arbitragem muito nervosa"

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, chumba a arbitragem de Vítor Ferreira no jogo entre Moreirense e Benfica. O especialista em arbitragem explica que valeu a intervenção do VAR Luís Godinho para corrigir dois erros capitais.

"Ainda bem que Luís Godinho esteve atento no vermelho ao Diogo Gonçalves, foi uma boa decisão do videoárbitro. Não podemos analisar a intenção, mas acertou com a sola no tornozelo, que teria de ser um cartão vermelho. Na primeira, o árbitro expulsou Artur Jorge, que joga claramente a bola, não comete infração. Vítor Ferreira está mal enquadrado, precipita-se na decisão, é uma boa intervenção do VAR", explica.

Paulo Pereira considera que Vítor Ferreira "não esteve com a firmeza que era esperada de um árbitro FIFA, deveria mostrar mais segurança", mas explica duas boas decisões do árbitro durante o jogo.

"Esteve bem no amarelo mostrado a Pires por simulação, acabou com dúvida, e no amarelo a Artur Jorge. Agarrou Gonçalo Ramos pelo ombro, queixou-se da cara, mas não há contacto com a face. Esteve bem em mostrar amarelo", considera.

No geral, Paulo Pereira explica que o árbitro esteve demasiado interventivo e compara com as arbitragem dos dois jogos anteriores da I Liga.

"Marcou 48 faltas, nos dois jogos da I Liga até agora, marcaram-se 26 no Sporting-Vizela e 27 no Arouca-Estoril. Isto diz o que foi a arbitragem do Vítor Ferreira, interrompeu demasiadas vezes. Arbitragem muito nervosa, ainda bem que Luís Godinho interviu nessas decisões. Tem muito a melhorar e a evoluir", termina.