João Henriques: "Queremos o Moreirense da segunda parte"

O treinador do Moreirense, João Henriques, elogia a exibição da sua equipa na derrota por 2-1 frente ao Benfica, apesar da entrada negativa no jogo, com dois golos sofridos.

"Sabíamos que o Benfica queria resolver cedo, queríamos o contrário, que não era sofrer nos primeiros minutos. Marcam no primeiro lance, mas a euipa soube reagir, tiveram a capacidade depois de estar a perder por 2-0 contra uma equipa extraordinária, chegar ao intervalo a perder por um e fazer uma grande segunda parte, mereciam o empate pelo jogo que fizeram", diz, à Sport TV.

O técnico destaca as dificuldades causadas pelas lesões dos dois laterais, Walterson e Abdu Conté, mas reforça o elogio ao segundo tempo: "Queremos o Moreirense da segunda parte, mais agressivo, com mais bola e confiança. É o que queremos para os próximos jogos".