II Liga arranca com vitória do Académico de Viseu frente ao Casa Pia

O Académico de Viseu venceu, este sábado, o Casa Pia por 2-1, com um bis de Paul Ayongo, no jogo que marcou o início oficial da época 2021/2022 da II Liga, no Estádio Municipal de Aveiro.



João Vieira, aos 44 minutos, adiantou o Casa Pia, mas Paul Ayongo, aos 70 e 75, selou a remontada dos viseenses, que vingaram a derrota de há duas semanas no jogo da primeira fase da Taça da Liga (1-4).

Destaque ainda para o facto de cerca de uma centena de espetadores ter assistido ao jogo, no regresso oficial dos adeptos à II Liga, depois de 17 meses de partidas à porta fechada, devido à pandemia de covid-19.