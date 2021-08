Estoril vence em Arouca no duelo de promovidos à I Liga

O Estoril arrancou a I Liga com uma vitória, este sábado, em casa do Arouca, por 2-0.

O duelo entre os dois promovidos da II Liga teve golo a abrir e a fechar o jogo. André Franco abriu o marcador aos quatro minutos de jogo, assistido por Joãozinho.

No final da partida, Meshino, lançado em estreia aos 72 minutos para o lugar de Franco, fechou a contagem aos 96, novamente assistido pelo capitão Joãozinho. O jogo ficou ainda marcado pela expulsão de de Carlos Pinto, presidente do Arouca, após o segundo golo dos canarinhos.

O Estoril arranca o campeonato com o pé direito e junta-se ao Sporting no lote de equipas com três pontos.