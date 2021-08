Nota 3 para António Nobre. "Penálti mal assinalado"

O VAR Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 3 ao árbitro António Nobre, que esteve na vitória do Sporting frente ao Vizela, por 3-0. O especialista em arbitragem reconhece que o árbitro esteve mal em assinalar uma grande penalidade no primeiro tempo, que Jovane acabou por falhar.

"Há um duplo erro, para mim. É evidente que Koffi joga a bola com o braço, mas está tipificado que o braço que serve de apoio para o defesa, que foi o caso, não é falta. Não há motivo para penálti. O segundo erro é a advertência. Se considera que o jogador cortou com a mão intencionalmente, aqui não se aplica a dupla penalização. Ou não mostrava nada, ou mostrava o vermelho", começa por explicar.

Paulo Pereira explica ainda que o lance não era passível de intervenção do VAR: "É um lance de interpretação, porque é evidente o contacto da bola no braço, o que significa que o VAR não intervém. Esta época, parece-me que vamos ter muito menos intervenções do VAR".

Ainda no lance do penálti, Charles adianta-se na linha de golo, mas não seria passível de repetir o remate, pois Jovane falhou: "Charles adiantou-se de forma evidente, mas a bola vai para fora, é uma boa decisão".

No segundo tempo, nota para um amarelo mal mostrado a João Palhinha, que "naquele lance jogou a bola. Uns minutos antes, fez uma falta sobre Samu, aí sim merecia o amarelo, mas no lance em que levou o amarelo, foi injusto".

"Arbitragem irregular, longe de brilhante, uma nota 3 fraco para António Nobre", considera Paulo Pereira.