Messi está disponível e Carvalhal abre-lhe a porta do Braga

Carlos Carvalhal pisca o olho a Lionel Messi, ainda que suspeite que o jogador argentino, que está livre depois de ter terminado contrato com o Barcelona, esteja fora das possibilidades do Sporting de Braga.

Foi com humor que o treinador abordou o mercado de transferências, que ainda pode trazer novidades nos arsenalistas, sobretudo, pela valorização que os jogadores tiveram na época passada. Carvalhal sabe disso, entende, mas defende que a janela para contratações devia fechar antes do início da competição.

"O mercado é complicado. Acho que devia fechar 24 ou 48 horas antes do primeiro jogo oficial, porque isto torna a difícil a vida de um treinador. Mais ainda quando um equipa como o Braga se valoriza muito e há grande cobiça. A tarefa de um treinador até ao fecho do mercado é difícil e é um problema acrescido para nós, por termos feito época que os valorizou. Entradas e saídas, até 31 de agosto são sempre possíveis e eu nunca veto a saída de um jogador. Evidentemente gostaria de contar com eles, mas os interesses do clube estão sempre à frente dos meus interesses pessoais. Estou satisfeito com os jogadores que tenho. O Messi está disponível, mas não está ao nosso alcance", graceja o treinador.