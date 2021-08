João Henriques: "Encontro com o Benfica será jogo do gato e do rato"

João Henriques prevê um "jogo do gato e do rato" frente ao Benfica, com o Moreirense a tentar, por um lado, "tapar os caminhos para a nossa baliza" e, por outro lado, "procurar a baliza do adversário".

A garantia que o treinador deixa é que a sua equipa "vai atacar". "Não vamos para defender, não por ser o Benfica, mas porque queremos atacar em todos os jogos", refere, esperando uma entrada positiva na I Liga, a "competição importantíssima" para o Moreirense, que esta época já ficou fora da Taça da Liga, troféu que o clube já conquistou, ao ser eliminado pelo Penafiel nas pré-eliminatórias.

O objetivo passa por "atingir a manutenção o mais cedo possível" e o técnico quer começar a amealhar pontos a partir da primeira oportunidade, que é já este sábado, diante dos encarnados.