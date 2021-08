Álvaro Pacheco relativiza derrota. "Jogadores desfrutaram do batismo na I Liga"

Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, relativiza a derrota por 3-0 na estreia na I Liga frente ao Sporting, em Alvalade. O treinador recorda que a maioria dos jogadores estreou-se no primeiro escalão e elogia a atitude da equipa.



"Estou com um sorriso de orgulho que tenho pelos meus jogadores. Eles desfrutaram do batismo neste primeiro jogo. Seis jogadores hoje estreraram-se na I Liga, dos 16 usados, só dois estiveram na I Liga no ano passado. Tivemos coragem de discutir o jogo, e jogar olhos nos olhos. São duas equipas à procura dos três pontos, não viemos aqui para defender", atira.

O técnico promete "dois dias de folga" aos jogadores e elogia os dois centrais do Vizela, adaptados à posição: "Sou uma pessoa que gosta de olhar para as soluções, que foram fantásticas. Os dois melhores jogadores se calhar seriam os centrais, estão de parabéns. Esta experiência vai deixar-nos ainda mais forte para o futuro".

No final do jogo, o treinador recebeu a camisola de Palhinha, com quem trabalhou no Moreirense em 2015/16.

"Foi meu jogador, disse-lhe que ia chegar ao topo e à seleção, só tinha de continuar a trabalhar. Conseguiu, e teve a gentileza de me dar a camisola, é também um motivo de orgulho, a amizade permanece", termina.